Японка стала звездой ТикТок за готовку еды в грязной посуде с тараканами

Видео японки, которая готовит в очень грязной квартире с тараканами и в немытой посуде, завирусилось в ТикТок.
Зрители в ужасе от заваленной мусором кухни, тарелок и кастрюль многоразового пользования без мытья.
Автор роликов заявила, что за антисанитарию ее уже выселили из квартиры, но она не сдается.
И свои готовки в страшно неряшливой форме продолжает в отеле. Как долго это будет терпеть дирекция гостиница, остается только догадываться.
Большинство пользователей осуждает героиню, но рейтинги просмотров при этом растут.
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