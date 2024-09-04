Японка стала звездой ТикТок за готовку еды в грязной посуде с тараканами

Видео японки, которая готовит в очень грязной квартире с тараканами и в немытой посуде, завирусилось в ТикТок.

Зрители в ужасе от заваленной мусором кухни, тарелок и кастрюль многоразового пользования без мытья.

Автор роликов заявила, что за антисанитарию ее уже выселили из квартиры, но она не сдается.

И свои готовки в страшно неряшливой форме продолжает в отеле. Как долго это будет терпеть дирекция гостиница, остается только догадываться.

Большинство пользователей осуждает героиню, но рейтинги просмотров при этом растут.