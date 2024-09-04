Шведский король Густав III провел эксперимент с близнецами-братьями, чтобы доказать вред кофе

17:09 2024-09-04
Шведский король Густав III провел эксперимент с близнецами-братьями, чтобы доказать вред кофе

Оба ожидали казни в тюрьме, но монарх заменил ее пожизненным лишением свободы, обязав одного брата пить по 3 чашки кофе в день, а другого - столько же чая.

В Швеции во второй половине XVIII столетия у богачей и элиты было модным пить кофе. Королю Густаву III (двоюродному брату российской императрицы Екатерины II) это не нравилось. Монарх не любил кофе и считал его вредным, пишет coftime.ru.

Густав III поэтому повышал налоги на кофе, а однажды даже запретил его пить. Однако это не помогло: тяга к бодрящему напитку оказалась сильнее запретов.

Тогда король решился на эксперимент, чтобы наглядно доказать вред кофе

В это время в тюрьме ждали смертной казни два близнеца-брата. Густав III заменил приговор на пожизненный, но - с условием. Один из близнецов обязан был выпивать в день по три кружки кофе, другой — такое же количество чая каждый день. И так всю оставшуюся жизнь.

Руководить процессом монарх назначил двух докторов. В итоге оба доктора умерли раньше своих подопечных. Густав III также не дождался результата эксперимента, потому что погиб в 1792 году от рук заговорщиков.

А что касается близнецов, то первым в возрасте 83 лет умер тот, который пил чай. 

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