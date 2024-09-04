В Беларуси будут выпускать новые китайские авто

17:25 2024-09-04
В Беларуси будут выпускать новые китайские авто

В ближайшее время должна быть запущена серийная сборка автомобилей Shineray в Беларуси, пуско-наладочная партия уже собрана.

Директор «Лакшери Моторс групп» ­­­Павел Садовников рассказал Myfin о запуске в Беларуси китайских авто. По словам главы компании, которая является официальным представителем и эксклюзивным дистрибьютором Shineray в нашей стране, автомобили из Поднебесной соответствуют международным стандартам и все чаще встречаются на белорусских дорогах.

По его словам, в 2023-м году доля китайских автомобилей на белорусском рынке составляла более 20 процентов от общего объема продаж, что заметно больше, чем в предыдущие годы. Эта статистика подтверждает растущий интерес белорусов к китайским брендам.

"С моей точки зрения, факторы популярности кроются в конкурентоспособном соотношении цены и качества, разнообразии модельного ряда, следовании современным тенденциям в технологиях и инновация, - отметил Садовников. - Появлению китайских брендов и росту доли автомобилей из КНР способствуют и санкции, позволяющие легче и быстрее выводить продукцию на «освободившиеся» ниши рынка".

Он уточнил, что сам и его близкие тоже отдают предпочтение авто китайского производства. Сегодня основная цель вверенной ему компании - организация производства автомобилей Shineray в Беларуси.

Производство авто на нашей территории, по словам Садовникова, позволит снизить стоимость машин, проработать специальные программы финансирования, и авто для белорусов станут еще более доступными.

В ближайшее время должна быть запущена серийная сборка автомобилей Shineray в Беларуси. Пуско-наладочная партия уже собрана, завершен процесс сертификации.

"Минивэн Shineray M7 – многофункциональный, многоцелевой автомобиль, который предназначен для городской логистики. У него компактные размеры, но при этом он вместительный. Это ключевая модель, продажи которой официально стартовали в Бресте и Гомеле. Очень скоро мы анонсируем официальный запуск бренда в Минске", - подчеркнул директор «Лакшери Моторс групп».

Грузовой отсек в версии карго имеет объем около 5 м3. Версии - грузового фургона и пассажирская (вмещает до 7 или 9 человек).

Рчь идет о прямых официальных поставках. Автомобили имеют официальную гарантию от производителя, в продленном варианте она составляет три года или 100 000 км проезда.

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