Почему в средневековой Европе люди массово съедали египетские мумии

В XII веке у европейцев появилась жуткая практика: они ели мумии. Дело в том, что медики тогда выдавали их за целебное средство. Мумифицированные тела можно было купить в аптеках: их ломали на куски или перетирали в порошок, пишет rtraveler.ru.

Дело в том, что древние египтяне нередко использовали для мумифицирования тел умерших битум, который в Средние века в Европе считался целебным. Поэтому, впервые увидели черное вещество, покрывающее древние останки, европейцы предположили, что это ценный битум.

Слово «mumia» у них приобрело двоякое значение: как относящееся как к природному битуму, так и к темному веществу на мумиях египтян.

Мода на поедание мумий длилась несколько веков, но к XIX веку европейцы в основном отказались от такой практики. Однако экспедиция Наполеона в Египет в 1798-м году опять возбудила интерес к ним. Путешественники получили возможность доставлять в Европу целые мумии, которые можно было купить на улицах Египта.

С тех пор новым развлечением аристократов стали «вечеринки», во время которых участники разматывали бинты на мумиях. На такие шоу даже продавали билеты и завершали их научно-популярными лекциями.