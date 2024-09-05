На Кипре есть город-призрак Вароша, который показывают туристам, как одну из необычных локаций

Вароша - туристический район, основанный еще в конце XVI века. В 1960-1974 годах, после обретения Кипром независимости, его отстроили заново, сообщает kiprguru.com.

Но одним из самых известных европейских центров развлечения и туризма город был недолго. После того, как права на часть острова в 1974-м году заявила Турция, жители покинули Варошу.

Хотя она оставалась на «греческой» стороне, из-за угроз обстрелов город заняли миротворческие войска.

Для посещения город открыли только в 2020 году - как туристический объект, на текущий момент он не заселен, тогда как в 1974 году там проживало 39 тысяч человек.