Женщины в России раньше получили право голоса, чем в США

18 августа 1920-го года была ратифицирована 19-я поправка в Конституции США, давшая право голосовать женщинам, сообщает автор канала "Интересные факты" на платформе Дзен.

К слову, сама поправка была написана еще в 1878 году, но ее принятие растянулось на несколько десятилетий. Хотя - в некоторых штатах слабый пол такие права все же получил раньше.

А в России женское избирательное право впервые было введено в 1906-м году - на территории Великого княжества Финляндского, которое пользовалось автономией, но входило в состав Российской империи.

Но датой получения полного избирательного права считается 1917-й год. Возможность самостоятельно голосовать женщины России получили в 1917 году.