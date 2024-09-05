Сингапур стал одним из самых продвинутых государств, но жители платят за это высокую цену

О необычных законах Сингапура слышали многие. Он лидирует по числу жестких ограничений, затрагивающих почти все сферы жизни человека.

Например, за ввоз жвачки в страну можно получить год тюрьмы или штраф до 100 000 долларов. При этом закон не делает различий между ввозом большой партии жвачки или нескольких пачек для себя, уточняет matsiash.com.

За плевок жвачки мимо мусорного бака можно получить штраф до 1000 долларов, а за гуляние голым в своей квартире - до 2000 долларов (или 3 месяца тюрьмы0.

Жестко карается и подключение к чужому Wi-Fi: 3 года тюрьмы или 10000 долларов штраф.

Также в этой стране нельзя пить и есть в метро. Если даже просто сделаете глоток воды (например, запить таблетку), можно нарваться на штраф в 500 долларов, а за кормление птиц придется выложить вдвое больше.