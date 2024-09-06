В Китае попавших в зависимость от гаджетов подростков отправляют на перевоспитание в лагеря

15:41 2024-09-06
В Китае попавших в зависимость от гаджетов подростков отправляют на перевоспитание в лагеря

Подростки там живут по армейским законам, ходят в камуфляже, занимаются спортом, учатся готовить и убирать.

Китай одним из первых признал такую проблему, как интернет-зависимость подростков с клиническим расстройством. В качестве борьбы с ней в стране стали отправлять таких детей в учебные лагеря, где их тренируют в армейском стиле и подготавливают к жизни в обществе.

Решение о передачи интернет- либо игро-зависимых ребят в места перевоспитания принимают сами родители. Всего в КНР создано 250 таких лагерей. Подростки там живут по армейским законам и даже ходят в камуфляже.

Кроме физической нагрузки, детей учат готовить и убираться и в целом готовят к жизни в обществе.

С подростками также работает психолог. Это считается важной частью реабилитации, потому что у многих были глубоко личные причины зарыться с головой в онлайн - будь то давление, неуверенность, тревожность, боязнь будущего.

В отдельных случаях применяется и медикаментозное лечение. Курс «перевоспитания» рассчитан на полгода. 

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