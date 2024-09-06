В Швейцарии замечен автомобиль с портретом Гитлера

По улицам Цюриха разъезжал автомобиль с портретом Гитлера, сообщает Газета.ру.
Издание отмечает, что машину остановили полицейские и провели диалог с водителем.
На фото авто с портретом Гитлера бурно отреагировали в сети, осудив хозяина машины.
Некоторые пользователи даже потребовали отнять автомобиль у этого владельца.
Но наказания, скорее всего, не последует. Как выяснилось, в Швейцарии не существует наказания за демонстрацию символики национал-социализма.
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