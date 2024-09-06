В Пинске из-за американской белой бабочки объявили карантин

16:27 2024-09-06
В Пинске из-за американской белой бабочки объявили карантин

Этот вредитель способна повредить более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений, он портит очень многие плодовые деревья.

В Пинске Брестской области объявили карантин из-за нашествия американской белой бабочки, сообщает Пинский райисполком.

По данным Белта, ограничения действуют во всем райцентре. Специалисты осуществляют карантинные фитосанитарные мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очагов прожорливого вредителя

Местные власти также призвали предприятия, организации, предпринимателей и простых граждан обследовать свои земельные участки, а также примыкающие к ним территории.

При обнаружении очагов американской белой бабочки рекомендовано их локализовать и ликвидировать.

Как уточняется в сообщении, этот вредитель может мигрировать сам, перемещаться на автомашинах, перевозящих растительную и промышленную продукцию.

Американская белая бабочка хорошо адаптируется к новым условиям обитания, она способна повредить более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. Ее излюбленные "лакомства" - клен ясенелистный, слива, яблоня, алыча, шелковица.

Признаком очага насекомого являются паутинные гнезда с колониями гусениц. Ими изначально могут быть оплетены всего несколько листочков, потом - ветка, а то и все дерево. Гнезда могут достигать 1,5 метра. 

Специалисты рекомендуют при обнаружении таких гнезд их срезать и сжигать на месте.

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