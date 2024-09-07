В Турции наполовину упали цены на отели

Цены на отели в Турции осенью показывают заметное снижение. Турецкие СМИ пишут, что стоимость проживания в сентябре- октябре и ноябре может быть на 50 процентов ниже, чем в высокий сезон.

Это делает отдых осенью более доступным для внутренних туристов, отмечает TurizmGuncel.

По данным издания, среднее снижение цен по стране составляет порядка 10 процентов. Однако в отдельных отелях, особенно тех, что работают по системе «все включено», скидка достигает 50 процентов.

Скажем, в ноябре пятидневное пребывание в таких отелях может обойтись всего в 15 тысяч турецких лир (около 450 долларов) на двоих.