В Китае в телах мертвых животных обнаружены десятки новых опасных вирусов

Китайские ученые совместно с зарубежными коллегами выявили у сельскохозяйственных животных, погибших от различных заболеваний, 36 ранее неизвестных вирусов.

Как сообщает South China Morning Post, специалисты проанализировали 461 животное, представляющих 28 разных видов. В ходе исследований эксперты выявили 125 вирусов, в том числе - 36 новых.

Опасения вызывает то, что 39 из них могут передаваться и другим животным, и человеку. 11 вирусов ранее уже были зафиксированы у людей.

Особенно тревожные находки сделаны в телах енотовидных собак и норок, которых интенсивно выращивают на фермах. Обнаружен также новый вид коронавируса у кроликов.

Профессор Эдвард Холмс считает, что меховые фермы могут стать «наиболее вероятным» источником новой пандемии.