В центре Лондона установят памятник королеве Елизавете II

Еще один памятник королеве Елизавете II откроют в Сент-Джеймсском парке в Лондоне, сообщает Mirror. Над созданием монумента работает комитет, который возглавляет бывший личный секретарь Робин Дженврин.

Открыть мемориал планируется к празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения британской королевы в 2026-м году.

По словам Дженврина, Елизавету II создатели скульптуры попытаются запечатлеть для будущих поколений так, чтобы потомки помнили о выдающемся вкладе Ее Величества в жизнь страны на протяжении ее долгого правления.

Этот памятник Елизавете II будет вторым. Первый открыли после ее смерти открыли в апреле 2024-го. Королева изображена там в парадной мантии, ее окружают три корги.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет.