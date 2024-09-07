В центре Лондона установят памятник королеве Елизавете II

11:14 2024-09-07
В центре Лондона установят памятник королеве Елизавете II

Открыть мемориал планируется к празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения Ее Величества в 2026-м году.

Еще один памятник королеве Елизавете II откроют в Сент-Джеймсском парке в Лондоне, сообщает Mirror. Над созданием монумента работает комитет, который возглавляет бывший личный секретарь Робин Дженврин.

Открыть мемориал планируется к празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения британской королевы в 2026-м году.

По словам Дженврина, Елизавету II создатели скульптуры попытаются запечатлеть для будущих поколений так, чтобы потомки помнили о выдающемся вкладе Ее Величества в жизнь страны на протяжении ее долгого правления.

Этот памятник Елизавете II будет вторым. Первый открыли после ее смерти открыли в апреле 2024-го. Королева изображена там в парадной мантии, ее окружают три корги. 

Королева Великобритании скончалась 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет.

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