15-летний подросток два дня не мог открыть глаза после окрашивания волос в московском салоне

12:14 2024-09-07
15-летний подросток два дня не мог открыть глаза после окрашивания волос в московском салоне

Он получил опасный отёк Квинке и стал похож на покусанного пчеловода. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, Даниил без спроса родителей сделал мелирование в красный цвет в салоне «Точка красоты» на улице Митинской.

Он впервые проходил такую бьюти-процедуру, её стоимость — 5 тысяч рублей. Как рассказала мама Любовь, на следующий день после покраски 15-летний сын почувствовал себя плохо.

Подросток стал чесаться и жаловался на головную боль. У него покраснела и покрылась волдырями голова, опухли глаза и щёки.

День знаний школьник провёл не на торжественной линейке, а в больнице.

Врачи диагностировали отёк Квинке и токсико-аллергическую реакцию. Лишь спустя пять дней гормональной и антигистаминной терапии его выписали. 

Сейчас Даниил чувствует себя намного лучше, но небольшой отёк на лице сохраняется. По словам мамы, она неоднократно обращалась в салон, но объяснений не получила.

Любовь не исключает, что мастера могли использовать краски с некачественным или токсичным составом, из-за которого её сын оказался в больнице.

Директор салона в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ заявила, что не видит связи между работой мастера и аллергической реакцией подростка.

По её словам, за восемь лет работы подобных ситуаций никогда не было. Девушка сообщила, что будет готова рассмотреть претензию, когда получит все доказательства причастности салона.

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