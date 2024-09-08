Эксперты в ходе исследования установили 3 опции в автомобиле, которые нервируют водителей

Некоторые опции в современных авто вызывают у водителей раздражение, пишет Газета.ру со ссылкой на аналитиков агентства J.D. Power.

Эксперты провели исследование, которое длилось с июля 2023-го года по май 2024-го, в нем участвовали 81 тысяча автомобилистов.

По мнению участников, одна из самых бесполезных опций - отдельный тачскрин для переднего пассажира. Дело в том, что большинство водителей редко возят кого-то на переднем сиденье. И к тому же пассажиры первого ряда предпочитают пользоваться своими смартфонами.

Раздражение у водителей вызывает также технология управления жестами и сканеры отпечатков пальцев. На проблемы с системой особенно жалуются автомобилисты, которые склонны активно жестикулировать во время общения.

Некоторые водители плохо отзываются и об электронных ассистентах: им, в частности, кажется бесполезной система полуавтономного вождения.