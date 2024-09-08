Англичанка купила в секонд-хенде шкатулку и нашла там золотое кольцо

Блогер Франческа Рамсден купила в секонд-хенде шкатулку и, открыв ее, немало удивилась.

Видео, где она открывает подержанную вещь, набрала тысячи просмотров. Пользовательница сети с никнеймом @francescacharityshop поведала, что приобрела в комиссионке шкатулку за пять фунтов стерлингов.

И нашла в ней неожиданно ценные вещи. В частности, там лежало массивное ожерелье из дерева, подвеска в виде металлического сердца, серебряная брошь и браслет из бисера. Затем девушка показала зрителям кольцо.

В следующем ролике Рамсден рассказала: это кольцо золотое и украшено топазом. По ее словам, аналогичное украшение стоит в магазине около 200 фунтов. А если его сдать в ломбард, можно выручить примерно в 50-80 фунтов стерлингов.