К 2027 году Илон Маск может стать первым в мире триллионером

11:49 2024-09-08
К 2027 году Илон Маск может стать первым в мире триллионером

По индексу миллиардеров Bloomberg, гендиректор SpaceX и Tesla уже самый состоятельный человек планеты, его капитал оценивается в 251 миллиард долларов.

Американский бизнесмен, гендиректор SpaceX и Tesla к 2027 году может стать первым на планете долларовым триллионером, сообщает газета The Guardian.

Такой вывод издание сделало, ознакомившись с подсчетами группы Informa Connect Academy. Аналитики отмечают, что состояние Илона Маска в среднем растет на 110 процентов. Если тенденция сохранится, менее чем через три года его богатство достигнет триллиона долларов.

По индексу миллиардеров Bloomberg, гендиректор SpaceX и Tesla уже - самый состоятельный человек планеты. Его капитал оценивается в 251 миллиард долларов.

А статуса второго в мире триллионера может удостоиться бизнесмен из Индии, основатель бизнес-конгломерата Гаутам Адани. Его доход ежегодно прирастает на 123 процента и триллиона долларов может достичь к 2028 году, полагают эксперты.

В 2028-м триллионерами также станут индонезийский бизнес-магнат Праджого Пангесту и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

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