После отставки конкурентов продажи Ford Mustang возросли в полтора

Продажи Ford Mustang выросли в полтора раза после отставки конкурентов. Об этом сообщает Мотор.ру со ссылкой на статистику за август.

По данным издания, спрос на Ford Mustang в последний месяц лета вырос на 54% (по сравнению с августом 2023 года, или) до 3164 единиц. А с начала года продажи модели увеличились на 17,7% (до 33,8 тысячи штук).

Успех эксперты объясняют монополией рынка: Chevrolet Camaro и Dodge Challenger больше не выпускаются.

При этом специалисты прогнозируют, что Ford Mustang недолго будет единственным предложением в сегменте. В конце 2024 года появится Dodge Daytona EV. А в следующем - до дилеров доберётся бензиновая версия с шестицилиндровым мотором.

"Но двигатель V8 конкуренты не вернут, потому преимущество «голубого овала» вряд ли исчезнет", отмечается в сообщении. К тому же планируется расширение линейки "Мустангов" - за счет новых, невиданных ранее версий.

У Ford есть и другие успехи. Спрос на гибриды компании вырос на 49,8% или до 16,4 тысячи штук. Полуторакратный рост при этом характерен не только для августа, а и для всех восьми месяцев продаж.

Успешен 2024 год и для электромобилей: в августе их продано на 28,9% больше (8,9 тысячи штук).