Из-за повышенного сахара в крови меняется внешность

Высокий уровень сахара в крови, который характерен для сахарного диабета, может оказать заметное влияние на внешний вид человека. Это обусловлено тем, что избыток «пустых» калорий преобразуется в жир, тем самым меняя внешний вид человека.

Но последствия гипергликемии, пишет med-heal.ru, не ограничиваются лишь увеличением массы тела.

Одно из наиболее заметных изменений - преждевременное старение кожи. Высокий уровень глюкозы в крови повреждает коллаген и эластин - белки, отвечающие за упругость и эластичность кожи. В итоге она становится сухой, тусклой, более склонной к образованию морщин.

Еще одно характерное изменение - это потемнение кожи в разных областях тела (черный акантоз). Чаще всего оно проявляется на шее, в подмышечных впадинах, паховой области. В этих местах кожа становится более темной, бархатистой, утолщенной.

Сахарный диабет может влиять и на состояние волос, ногтей. Волосы могут стать ломкими и выпадать интенсивнее, а ногти утолщаться и желтеть.

Повышенный уровень сахара также может вызывать отеки, особенно они заметны на лице и конечностях. Диабет часто сопровождается и изменениями в распределении жировой ткани, что нередко приводит к непропорциональному накоплению жира в области живота.