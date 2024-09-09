В Беларуси дали вторую жизнь МАЗ-205, который два десятка лет простоял на постаменте

Грузовик МАЗ-205 1947-го года выпуска 20 лет простоял в Ляховичах около частного автоцентра «Виктория». Но недавно ретроавтомобиль в прямом смысле сошел с пьедестала: за месяц с небольшим энтузиасты вновь поставили его на колеса!

Работники автоцентра решили восстановить раритет к 80-летию завода МАЗ, который отмечался 9-го августа этого года. И сделали эту работу за 35 дней, сообщает «Ляхавiцкi веснiк».

Отреставрированная машина приняла участие в параде ретротехники по случают юбилея МАЗа, и парадную колонну открывал именно МАЗ-205.

Как уточняет издание, с этой модели как раз и началось массовое производство грузовиков на Минском автозаводе. В том же 1947-м году было изготовлено 18 единиц МАЗ-205, в 1948-м - 206 машин. А в 1949-м заработал главный сборочный конвейер, и счет грузовиков пошел на тысячи.

У самосвала с 77-летней историей сейчас новые кузов, мотор, кабина и многие другие детали и составляющие. После парада в Минске МАЗ вновь вернулся в родной автоцентр и пополнил местный музей -ретроколлекцию, насчитывающую более двух сотен экспонатов.

К слову, МАЗ-205 получил новое приглашение: на участие в областном фестивале-ярмарке «Дожинки-2024», который пройдет в Микашевичах Лунинецкого района.