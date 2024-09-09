Какие тайны хранят мировые столицы, канувшие в лету сотни лет назад

17:50 2024-09-09
Какие тайны хранят мировые столицы, канувшие в лету сотни лет назад

Жители некоторых из них загадочным образом исчезли, и историки пытаются раскрыть эти секреты.

Бывшие центры великих цивилизаций города нередко остаются в тени былой славы, и о них вспоминают разве что историки. Тем не менее, вклад таких столиц в мировую историю и культуру неоценим. О каких городах не будет лишним вспомнить сегодня?

Теотиуакан, Мексика

Этот город был одной из крупнейших столиц древности в Центральной Америке, и построен задолго до появления ацтеков. Его период расцвета приходится на 100 год н. э. Теотиуакан был одним из крупнейших городов в мире, однако его цивилизация таинственным образом исчезла.

Сегодня это место известно благодаря гигантским пирамидам, оно остается объектом археологических исследований.

Тимбукту, Мали

Это также - легендарный город-загадка, он находился в африканской пустыне. В Средние века Тимбукту был центром исламской культуры, науки и торговли, славился библиотеками и университетами.

Богатство и величие этого города привлекали купцов и путешественников со всего мира, но после колонизации и упадка караванной торговли он потерял свое влияние и известность. Теперь Тимбукту - затерянный уголок в Сахаре, все еще хранящий следы былого могущества.

Кахокия, США

Он располагался на территории современного штата Иллинойс и был крупнейшим в Северной Америке городским центром культуры миссисипианцев. Кахокия около 1100 года н. э. была одной из крупнейших столиц своего времени, ее население превышало число жителей Лондона.

Но эта цивилизация неожиданно исчезла, и от города остались лишь монументальные земляные насыпи.

Амарна, Египет

Город Амарна основал фараоном Эхнатон в XIV веке до н. э. Он считался новой столицей Древнего Египта. После смерти Эхнатона жители почти полностью покинули город, и он был забыт. Сегодня это место интересует археологов и историков, но о нем мало известно за пределами узких кругов специалистов.

Ангкор, Камбоджа

Ангкор был столицей Кхмерской империи и пика своего развития достиг в XII веке. Город был центром буддистской и индуистской культуры, и его величественные храмы (такие, как Ангкор-Ват) до сих пор впечатляют масштабом и архитектурой.

После падения империи Ангкор был заброшен и на многие столетия забыт. Только в XIX веке западные путешественники опять "открыли" его миру.

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