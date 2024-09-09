В Узбекистане презентовали ВАЗ-2107, переживший тюнинг на 60 тысяч долларов

В Узбекистане презентовали тюнингованный ВАЗ-2107, в восстановление вложено 60 тысяч долларов. Автомобиль получил двигатель от Lada Priora, кресла от Audi RS7, люк с электроприводом и салон в стиле Tiffany & Co, пишет Мотор.ру.

«Семерка» получила диски R19 с низкопрофильными шинами, ключ зажигания с сенсорным экраном - как у BMW. В салоне установлены кресла от Audi RS7, они обтянуты кожей и алькантарой бирюзового цвета.

Цифровую панель приборов автомобиля по-современному объединена с дисплеем мультимедиа, в центральную консоль при этом вмонтированы часы Rolex, привезённые из Дубая.

Перестройкой роскошной «семерки» занималась специалисты мастерской 23 Tuning из Ташкента.