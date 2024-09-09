Старейший мужчина планеты отметил свой 112-й день рождения

18:17 2024-09-09
Старейший мужчина планеты отметил свой 112-й день рождения

Долгожитель Джон Альфред Тиннисвуд из Британии признался, что совсем не ощущает своего возраста.

Джон Альфред Тиннисвуд родился в 1912-м году. Своё 112-летие англичанин отметил в доме престарелых, где живёт несколько последних лет. На празднике собрались его близкие и друзья, сообщает Рамблер.

Тиннисвуд признался, что отлично себя чувствует, а о возрасте старается не задумываться. По мнению долгожителя, то, что он сумел добраться до очередного рубежа, что надо воспринимать, как должное.

"Себя на этот возраст я не чувствую. Если честно, то особо и не радуюсь этому. Наверное, по этой причине мне и удалось дожить до него. Просто я воспринимаю это как что-то обычное", - сказал Джон.

Тиннисвуд по сей день бо́льшую часть повседневных задач выполняет самостоятельно. Он сам распоряжается личными финансами, ежедневно слушает мировые новости. А секрет своего долголетия видит в умеренности во всём: в отдыхе, еде и работе.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:52

Инга Райтова

Жительница Малайзии продала iPhone, а после увидела в сети свои интимные снимки

Жительница Малайзии продала iPhone, а после увидела в сети свои интимные снимки

Девушка утверждает, что перед продажей отформатировала телефон, однако злоумышленники как-то смогли восстановить все данные.
Инга Райтова
19:14

Инга Райтова

Психолог Григорьева назвала ранние признаки алкоголизма

Психолог Григорьева назвала ранние признаки алкоголизма

Эти проявления могут быть неочевидными, но важно их распознать, чтобы предупредить развитие зависимости и ее последствия.
Инга Райтова
19:11

Инга Райтова

Ученые из России и Беларуси сумели продлить жизнь солнечным батареям

Ученые из России и Беларуси сумели продлить жизнь солнечным батареям

Исследователи синтезировали наноматериалы, которые способны заметно повысить долговечность и эффективность солнечных батарей.
Инга Райтова
18:52

Инга Райтова

Огромный окунь целиком заглотил акулу на виду потрясенных рыбаков

Огромный окунь целиком заглотил акулу на виду потрясенных рыбаков

Этот случай произошел возле побережья Гудленда в американском штате Флорида.
Инга Райтова
18:43

Инга Райтова

На Бали планируют ввести для туристов новые штрафы

На Бали планируют ввести для туристов новые штрафы

В начале 2024 года здесь ввели туристический сбор для отдыхающих, но эффективность меры пока под сомнением.
Инга Райтова
18:28

Инга Райтова

Американские ученые показали первый на Земле прототип ядерных часов на основе тория

Американские ученые показали первый на Земле прототип ядерных часов на основе тория

Ядерные часы могут быть намного точнее существующих атомных, которые используются сейчас для официального международного времени.