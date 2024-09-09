Старейший мужчина планеты отметил свой 112-й день рождения

Джон Альфред Тиннисвуд родился в 1912-м году. Своё 112-летие англичанин отметил в доме престарелых, где живёт несколько последних лет. На празднике собрались его близкие и друзья, сообщает Рамблер.

Тиннисвуд признался, что отлично себя чувствует, а о возрасте старается не задумываться. По мнению долгожителя, то, что он сумел добраться до очередного рубежа, что надо воспринимать, как должное.

"Себя на этот возраст я не чувствую. Если честно, то особо и не радуюсь этому. Наверное, по этой причине мне и удалось дожить до него. Просто я воспринимаю это как что-то обычное", - сказал Джон.

Тиннисвуд по сей день бо́льшую часть повседневных задач выполняет самостоятельно. Он сам распоряжается личными финансами, ежедневно слушает мировые новости. А секрет своего долголетия видит в умеренности во всём: в отдыхе, еде и работе.