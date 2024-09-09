Огромный окунь целиком заглотил акулу на виду потрясенных рыбаков

Свидетелями необычного зрелища стали рыбаки у побережья Гудленда во Флориде: на их глазах гигантский морской окунь-голиаф проглотил черноносую акулу, передаетnews.ru.

По словам капитана рыболовного судна Джона Броссарда, он и его команда пытались поймать акулу, когда в процессе ловли заметили под водой три большие темные фигуры.

Это были окуни-голиафы. Одна из огромных рыб неожиданно вынырнула из глубины и полностью заглотила несостоявшуюся добычу рыбаков.

"Мы были крайне удивлены. По сути, она съело акулу, спустила и порвала леску. Мы использовали 50-фунтовую тестовую леску (способна выдержать более 22 килограммов), и этого оказалось недостаточно", — изумился Броссард.