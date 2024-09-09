Психолог Григорьева назвала ранние признаки алкоголизма

19:14 2024-09-09
Психолог Григорьева назвала ранние признаки алкоголизма

Эти проявления могут быть неочевидными, но важно их распознать, чтобы предупредить развитие зависимости и ее последствия.

Медицинский психолог Карина Григорьева подчеркнула важность раннего распознавания признаков алкоголизма.

В интервью ufacitynews.ru она подчеркнула: алкоголизм - это хроническое заболевание, которое вызвано систематическим употреблением спиртного. Оно может иметь серьезные последствия для жизни и здоровья человека.

По словам эксперта, симптомы алкоголизма на начальной стадии часто остаются незамеченными, в том числе для близких. По ее мнению, изменения начинаются с психического состояния человека, который начинает искать «лекарство от реальности», и это приводит к негативным последствиям.

Должны насторожить такие убеждения, как то, что "употребление алкоголя - норма", изменение круга общения в пользу пьющих друзей, употребление спиртного в одиночестве - якобы для регулирования эмоционального состояния, частые «хмельные приключения».

Карина Григорьева подчеркнула: ранние проявления алкоголизма могут быть неочевидными, однако их важно распознать, чтобы предотвратить возможное развитие зависимости и ее последствия.

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