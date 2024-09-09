Жительница Малайзии продала iPhone, а после увидела в сети свои интимные снимки

Жительница Малайзии продала свой iPhone, а через некоторое время обнаружила в интернете свои интимные снимки и видео, сообщает World of Buzz. Девушка считает, что это - дело рук покупателя.

Она уточнила, что продала подержанный телефон в специальном магазине. А потом наткнулась в сети на свои интимные фото и видеоролики. По словам малазийки, рассказала, перед продажей она отформатировала телефон, однако злоумышленники как-то смогли восстановить данные.

«Что в такой ситуации делать? Помогите, пожалуйста», — обратилась девушка к подписчикам.

В комментариях многие выразили сочувствие в связи с произошедшим и порекомендовали обратиться в полицию. А другие подписчики напомнили, как важно принимать защитные меры предосторожности при продаже телефонов во избежание подобных ситуаций.