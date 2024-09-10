Индиец с 28-ю пальцами на руках и ногах попал в Книгу рекордов Гиннеса

17:58 2024-09-10
Индиец с 28-ю пальцами на руках и ногах попал в Книгу рекордов Гиннеса

Обувь ему приходится шить на заказ, потому что стопы с семью пальцами в обычные ботинки не умещаются.

Девендра Сутар из индийского штата Гуджарат стал известен миру в 2014 году, когда его занесли в Книгу рекордов Гиннеса. 

Мужчина родился с полидактилией - так в науке обозначают появление на руках и ногах большего количества пальцев, чем обычно. У него на руках и ногах 28 пальцев, то есть на 8 больше, чем у обычных людей.

Эта особенность не мешает рекордсмену нормально жить и работать, сообщают Белновости. 

Единственное неудобство - мужчина вынужден шить обувь на заказ, так как в обычных моделях не умещаются стопы с семью пальцами.

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