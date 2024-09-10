Индиец с 28-ю пальцами на руках и ногах попал в Книгу рекордов Гиннеса

Девендра Сутар из индийского штата Гуджарат стал известен миру в 2014 году, когда его занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Мужчина родился с полидактилией - так в науке обозначают появление на руках и ногах большего количества пальцев, чем обычно. У него на руках и ногах 28 пальцев, то есть на 8 больше, чем у обычных людей.

Эта особенность не мешает рекордсмену нормально жить и работать, сообщают Белновости.

Единственное неудобство - мужчина вынужден шить обувь на заказ, так как в обычных моделях не умещаются стопы с семью пальцами.