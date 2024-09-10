Компании SpaceX отправила на орбиту космический экипаж во главе с Джаредом Айзекманом

Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты Falcon 9 с экипажем из четырех астронавтов миссии Polaris Dawn 10 сентября на космодроме Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Как сообщает РБК, это первый коммерческий выход в открытый космос. Командир корабля - американский миллиардер, основатель компании Shift4 Джаред Айзекман. Он также является главным инвестором полета.

В сообщении говорится, что это не первое космическое путешествие Айзекмана. В 2021 году он принимал участие в полете Inspiration4 (первый выход на земную орбиту полностью гражданского экипажа).

В миссии Polaris Dawn, кроме того, принимают участие военный летчик-истребитель в отставке и два сотрудников SpaceX - компании Илона Маска, которая осуществляет миссию.

Полет продлится пять дней на высоте 1400 км от Земли.

Илон Маск в X отметил, что безопасность экипажа является основным приоритетом для компании Space X, так как миссия сопряжена с высоким риском. Это будет самое дальнее путешествие от Земли со времен программы «Аполлон». Polaris Dawn может стать и самым дальним полетом женщины в космос.

В рамках миссии Polaris Dawn планируется первый коммерческий выход в открытый космос, его запланировали на 12 сентября. Его совершат 41-летний Айзекман и 30-летняя работница SpaceX Сара Гиллис.

У миссии есть научная задача: во время полета экипаж Polaris Dawn планирует исследовать радиационные пояса Ван Аллена и влияние космической радиации на организм человека.