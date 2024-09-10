Mercedes-Benz EQS попал в Книгу рекордов Гиннеса

Флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS сумел совершить прорыв в области автономности, преодолев без малого тысячекилометровый рубеж на одном заряде.
Оснащенная аккумулятором емкостью 118 кВт/ч модель EQS 580 преодолела расстояние в 949 километров - между индийскими городами Бенгалуру и Нави-Мумбаи.
Это - новый мировой рекорд для электрических седанов.
Достижение Mercedes EQS на 32,6 километра перекрыло предыдущий рекорд Ford Mustang Mach-E, что позволило автомобилю войти в Книгу рекордов Гиннесса.
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