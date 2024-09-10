Солнце направило на Земле облако плазмы

Землю 10 сентября задел край плазменного облака. Как сообщает deita.ru, такое заявление сделал глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

Ученый уточнил, что 7 сентября на Солнце произошёл выброс массы. По последнему прогнозу, край образовавшегося в связи с этим плазменного облака заденет Землю 10 сентября.

Как уточнил эксперт, в целом облако движется мимо нашей планеты, но по моделям получается, что край его всё же нас заденет. Возможен также благоприятный вариант, когда облако повернёт в сторону и вообще не зацепит Землю.

Но есть вероятность, что это облако, напротив, сместится ближе к Земле, тогда ее удары по планете окажутся сильнее, чем предполагалось ранее. «Какой-то удар по Земле будет», - сказал Богачёв.

Специалисты рекомендовали в этой связи подготовиться к возможной магнитной буре метеозависимым людям. Им лучше соблюдать необходимые в таких случаях меры предосторожности и советы врачей.