В Малайзии на девушку-бегунью напала целая стая выдр

В штате Сабах в Малайзии на женщину во время пробежки в парке отдыха напали восемь выдр, пишет Газета.ру со ссылкой на BILD.

Предполагается, что животные рыскали в поисках еды, когда увидели бегунью и бросились на нее. Выдры очень сильно покусали свою жертву, но убежали, когда на помощь пострадавшей пришли прохожие.

На теле женщины после нападения животных осталось несколько глубоких ран. Как показали камеры наблюдения, выдры помчались на соседнюю парковку и потом скрылись из виду.

Зоозащитники подчеркивают: выдры редко сами нападают на людей. Как правило, они делают это, когда чувствуют угрозу.

Тем не менее, за последний год было несколько случаев агрессии со стороны выдр. Например, в 2023 году в США она напала на трех женщин в штате Монтана, и одну из них ранила очень серьезно.