Во Франции сбросили авто на тарзанке с высоты 65 метров

19:39 2024-09-11
Во Франции сбросили авто на тарзанке с высоты 65 метров

Тем самым был установлен новый рекорд Гиннеса среди автомобилей по банджи-джампингу.

Новый официальный рекорд среди автомобилей по банджи-джампингу вновь установлен во Франции. Красный Nissan Qashqai e-Power на тарзанке сбросили с высоты 65 метров.

Как уточняет журнал "Вокруг света", за рулем машины сидел профессиональный автогонщик из Франции, каскадер Лоран Ласко.

Планирование и подготовка рекорда заняли целый месяц. Для этого построили специальную платформу, которая может удержать автомобиль в двух положениях: горизонтальном и под наклоном в 45 ° - чтобы придать ему ускорение перед прыжком.

Чтобы облегчить вес автомобиля, в нем оставили лишь водительское кресло и приборную доску. Тарзанку, на которой машине предстояло повиснуть, также подготовили по спецзаказу из восьми переплетенных эластичных канатов.

Попытка была предпринята в парижском бизнес-квартале Дефанс при 38-градусной жаре. Машину установили на платформу при помощи подъемного крана, затем платформу подняли на высоту 65 метров, наклонили, и автомобиль потом полетел вниз, затем снова подлетела вверх. И так несколько раз.

Когда все завершилось, автомобиль аккуратно вернули на землю.

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