Ученые расшифровали найденные берестяные грамоты из Новгорода

20:01 2024-09-11
Ученые расшифровали найденные берестяные грамоты из Новгорода

Некий Прокоша обратился к Нечаю с необычной просьбой: «удовися»., то есть, фактически призвал покончить с собой.

Новые интересные находки принесли раскопки в Великом Новгороде и Старой Руссе, сообщает Рамблер. Артефакты проливают свет на быт и культуру древних славян. Речь идет о берестяных грамотах, часть которых ученые сумели восстановить и расшифровать.

В числе новых находок - грамота, где автор, некий Прокоша, обращается к Нечаю с необычной просьбой: «удовися». То есть, фактически призывает Нечая «удавиться» либо повеситься, это можно расценивать как угрозу либо проклятие.

Хотя, по мнению ученых, это могла быть грубая шутка либо эмоциональная реакция на какую-то ситуацию.

Другие грамоты рассказывают о повседневной жизни новгородцев: торговых сделках, семейных отношениях, долгах, судебных разбирательствах. В одной из грамот, к примеру, упоминается древний обычай испытания водой, когда обвиняемого связывают и бросают в воду. Если человек тонул, то считалось, что он виновен.

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