В Грузии россиянин чудом выжил после того, как в него ударила молния

16:37 2024-09-12
В Грузии россиянин чудом выжил после того, как в него ударила молния

Пострадавшему казалось, что у него внутри сгорели все органы, но врачи констатировали, что он не получил серьезных травм.

Павел из Самары с братом и своими друзьями поехал в отпуск в Батуми. Однажды вечером они собрались на пирсе, чтобы полюбоваться закатом и снять видео, сообщает Газета.ру.

И вдруг - услышали неожиданный грохот, и в Павла тут же попал мощный разряд тока. Россиянин рухнул на землю, его теле загорелась и разорвалась в клочья.

Пострадавшего с множественными ожогами доставили в больницу. Врачи удивляются, что мужчина не просто выжил, но при этом не получил серьезных травм.

«Первое, что я увидел,- туннель со светом. Вот танцуешь, секунда, и ты умираешь. Всё горит, как в аду, дышать трудно, ноги-руки не работают. Думал, еще немного, и либо задохнусь, либо сгорю. Казалось, что сгорели внутренности и тело», — поделился пережитым Павел.

Мужчина рассказал: когда очнулся, не мог шевелиться, не ощущал конечностей.

«Боль в кишках, по всей коже, внутри ног, - везде. Было очень трудно дышать, вдох как будто не набирается. Мысль была: „Жаль, что жизнь кончена так быстро“», — вспоминает турист.

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