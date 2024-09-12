В Грузии россиянин чудом выжил после того, как в него ударила молния

Павел из Самары с братом и своими друзьями поехал в отпуск в Батуми. Однажды вечером они собрались на пирсе, чтобы полюбоваться закатом и снять видео, сообщает Газета.ру.

И вдруг - услышали неожиданный грохот, и в Павла тут же попал мощный разряд тока. Россиянин рухнул на землю, его теле загорелась и разорвалась в клочья.

Пострадавшего с множественными ожогами доставили в больницу. Врачи удивляются, что мужчина не просто выжил, но при этом не получил серьезных травм.

«Первое, что я увидел,- туннель со светом. Вот танцуешь, секунда, и ты умираешь. Всё горит, как в аду, дышать трудно, ноги-руки не работают. Думал, еще немного, и либо задохнусь, либо сгорю. Казалось, что сгорели внутренности и тело», — поделился пережитым Павел.

Мужчина рассказал: когда очнулся, не мог шевелиться, не ощущал конечностей.

«Боль в кишках, по всей коже, внутри ног, - везде. Было очень трудно дышать, вдох как будто не набирается. Мысль была: „Жаль, что жизнь кончена так быстро“», — вспоминает турист.