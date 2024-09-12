Эксперт Урюков заявил, что в Китае не проводят предпродажную настройку автомобилей

17:47 2024-09-12
Эксперт Урюков заявил, что в Китае не проводят предпродажную настройку автомобилей

Некоторые модели гибридов и электромобилей могут испытывать трудности с распознаванием конкретных типов зарядных станций.

Эксперт Автонет Урюков заявил, что главная проблема китайских автомобилей кроется в недостаточно качественной финишной настройке узлов и агрегатов, сообщает speedme.ru.

Специалист ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха рассказал «Известиям», что недостаточно просто собрать машину из правильных компонентов. Нужна еще и тщательная настройка, доводка всех элементов - чтобы автомобиль стал единым целым.

Автонет Урюков указал: многие китайские автомобили спустя некоторое время после эксплуатации сталкиваются с проблемами в работе систем.

Некоторые модели гибридов и электромобилей из КНР, к примеру, могут испытывать трудности с распознаванием конкретных типов зарядных станций, нуждаться в обновлении программного обеспечения для зарядки либо принимают заряд меньшей мощности, нежели заявлено производителем.

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