Невролог Мозжухина предупредила, что высокое давление и лишний вес могут вызвать инсульт

18:08 2024-09-12
Невролог Мозжухина предупредила, что высокое давление и лишний вес могут вызвать инсульт

Эксперт в качестве профилактики болезни рекомендовала быть активнее физически и включать в рацион больше фруктов и овощей.

Российский врач-невролог Наталья Мозжухина перечислила в интервью "Радио 1" главные факторы риска инсульта.

Эксперт посоветовала чаще проверять уровень артериального давления и холестерина, контролировать уровень сахара. Она уточнила, что инсульт в 2,5 раза встречается чаще у людей с диабетом, потому что у них обычно лишний вес, а стенки сосудов находятся в плохом состоянии.

Мозжухина также рекомендовала не менее двух часов в день тратить на физическую активность, включать в рацион больше фруктов и овощей. «Любое курение вызывает спазм сосудов, сокращает кровообращение головного мозга», — отметила невролог.

Она также перечислила первые симптомы инсульта. Это - перекос лица, нарушение речи, невозможность поднять руки, «косой» язык, порой - головокружение, тошнота и рвота. При любых симптомах нужно сразу вызвать скорую помощь.

Важно успеть оказать медпомощь в первые четыре часа - это поможет избежать инвалидности в будущем. 

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