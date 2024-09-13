Население Чикаго стало меньше, чем сто лет назад

Население Чикаго сегодня ниже, чем в 1920-м году, и оно в течение последних девяти лет стабильно снижается, пишет chicago24.

По последним данным Бюро переписи населения США, в июле 2023-го года население Чикаго составляло 2 664 452 человека. Таким низким оно не было даже более 100 лет.

По переписи 1920-го года, в Чикаго насчитывалось 2 701 705 жителей, что на 516 000 больше, нежели по переписи 1910 года, когда было зафиксировано чуть менее 2,2 миллиона человек.

Население города в первой половине 20-го века росло очень быстро, и пик численности пришелся на 1950-й год - тогда здесь проживало чуть более 3,62 миллиона человек. С тех пор население сокращалось.

Теперь Чикаго находится в девятилетней полосе неудач. Бюро переписи населения Америки подсчитало, что население города сокращается ежегодно, начиная с 2014 года.

Потерю населения в Чикаго и в штате Иллинойс в целом эксперты объясняют тем, что местные жители просто переезжают. Согласно опросу, проведенному для Института политики Иллинойса, 34 процента жителей Чикаго покинули бы город, если бы была такая возможность. 39 процентов при этом уточнили, что переехали бы из-за налогов.