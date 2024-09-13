Умер известный белорусский 36-летний бодибилдер Ефимчук, который питался в день на 16,5 тысячи калорий

О смерти известного белорусского бодибилдера Ильи Ефимчук стало известно недавно. Как сообщает Могилевонлайн, в профессиональной среде спортсмен имеет прозвище Голь.

Бодибилдер прославился тем, что делал жим лежа на 272 килограмма, а также приседания и становую тягу на 317 килограммов. Вес мужчины при росте 185 сантиметров его вес составлял 158 килограммов.

Ранее Илья признавался, что питается в день 7 раз, и его ежедневный рацион составляет 16,5 тысячи калорий.

У спортсмена остановилось сердце, когда тот был дома. По словам жены Анны, она делала мужу массаж сердца, пока ждали скорую. Бодибилдера в клинику увезли на вертолете.

«Я все это время молилась. Была надежда, что Илюша придет в себя. Я каждый день проводила рядом с ним, и у меня была надежда. Его сердце включилось на два дня, но потом доктор сообщил, что мозг умер», – поделилась Анна в соцсетях.