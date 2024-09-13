Американцы из-за голода едят домашних животных

Как сообщает автор канала migrantinusa в ТикТок, кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис заявил, что нелегальные мигранты в Спрингфилде, что в штате Огайо, едят домашних животных и похищают их у хозяев.

Власти 60-тысячного города опровергли это утверждение. Но, как уточняют СМИ, расцвет экономики этого города пришелся на 60-е годы проглого века. Сегодня в Спрингфилде проживает около 20 тысяч беженцев из Гаити, которые имеют так называемый «временный защищенный статус».

На заседании горсовета Спрингфилда 27 августа 2024 года один из местных коренных жителей заявил: «Гаитяне в парке хватают уток, отрезают головы и едят их», пишет АиФ. После этого в соцсетях один из жителей Спрингфилда заявил, что лично видел разделанную гаитянами кошку, которую те украли у соседей.

К слову, легально употреблять в пищу собачье и кошачье мясо в США перестали относительно недавно. И закон, запрещающий забой собак и кошек для потребления человеком и других целей» был подписан в декабре 2018-го года тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

До его принятия в 44 штатах Америки разрешалось использование в пищевых целях мяса кошек и собак, хотя такая практика была редкой.