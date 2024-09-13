Toyota Prius установила рекорд Гиннеса за самый экономный расход топлива

18:55 2024-09-13
Toyota Prius установила рекорд Гиннеса за самый экономный расход топлива

Американец Уэйн Гердес проделал на нем путь более, чем в 5 тысяч километров, при этом средний расход топлива составил 2,53 литра на 100 километров.

Рекорд Гиннеса установил американец Уэйн Гердес, проделав путь более, чем в 5 тысяч километров, при этом средний расход топлива составил 2,53 литра на 100 километров.

В частности, он проехал от мэрии Лос-Анджелеса до мэрии Нью-Йорка, то есть - от западного побережья США и до восточного.

По всей вероятности, Гердес сумел проехать почти 1700 километров на одном баке, хотя Toyota и заявляет автономность в 1036 километров. Условия при этом были далеки от оптимальных, высота на некоторых точках маршрута достигала 2100 м, а температура в пустыне Мохаве переваливала за +40°C.

"Чтобы установить рекорд, надо планировать. Просто так вы не можете взять и сделать это. У вас должен быть план. Но, если что-то пойдет не так, нужно уметь импровизировать, менять план и маршрут, чтобы добиться поставленной цели", — объяснил Гердес.

Он дал также короткие пояснения по экономичному стилю вождения. Это - плавный старт, аккуратное обращение с педалью газа, активное использование езды накатом, отмечает Сarscoops.

Сам факт, что серийный автомобиль, притом довольно крупный и мощный, может обеспечить на дорогах общего пользования такой результат, свидетельствует в пользу современных гибридных технологий, подчеркивают эксперты.

Toyota Prius текущего поколения дебютировала в конце 2022 года. Авто базируется на модернизированной платформе TNGA , выпускается как гибрида HEV и как плагина PHEV-  с аккумулятором на 16,3 кВт∙ч и силовой установкой мощностью 223 л. с. Но, как видно, прибавив в динамике, Prius остается верен и экономичности.

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