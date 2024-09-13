Высохшее озеро, которое по форме напоминает «смайлик», обнаружили на Марсе астрономы, пишет Live Science.
Контур забавного узора состоит из хлористой соли, а «глаза» у «смайлика» появились благодаря двум кратерам.
Как отмечает издание, забавный рисунок удалось сфотографировать при помощи орбитального аппарата ESA ExoMars, который исследует атмосферу Красного гиганта.
На Марсе на месте древнего озера обнаружили «смайлик»
Следы внеземной жизни в его «глазах», считают ученые, могла сохранить хлористая соль.
Высохшее озеро, которое по форме напоминает «смайлик», обнаружили на Марсе астрономы, пишет Live Science.
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