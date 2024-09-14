Британка одного и того же младенца родила два раза

10:40 2024-09-14
Британка одного и того же младенца родила два раза

Врачи диагностировали у плода беременной тяжелый дефект, на половине срока его достали, сделали операцию и вернули обратно в материнское лоно.

Жительница Британии по рекомендации врачей согласилась дважды «родить» одного и того же ребенка из-за заболевания, которое стало развиваться у плода, сообщает Daily Mail.

То, что мальчик, по всей вероятности, родится с расщеплением позвоночника, 23-летняя мама узнала еще на ранних сроках беременности.

Чтобы этот процесс не прогрессировал, британке на шестом месяце сделали операцию. Врачи достали ребенка, исправили часть дефекта и вернули в материнское лоно.

А второй раз младенец родился уже на 38-й неделе. Новорожденный пробыл затем в отделении интенсивной терапии еще неделю, после перенес еще несколько операций.

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