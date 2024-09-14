Житель Германии поделился впечатлениями, отведав окрошки, холодца и оливье

Если нам кажется странным, а то и страшным, поедание жителями Азии скорпионов, кузнечиков и даже тараканов, то европейцев могут удивить наши традиционные блюда.

Как сообщает журнал "Вокруг света", немец по имени Матиас побывал в гостях в России, где его угостили салатом оливье, холодцом и окрошкой. Как он оценил эти блюда?

Что касается оливье, то гостя он сначала рассмешил - как будто повар измельчил все, что было в холодильнике, сдобрил майонезом и подал к столу. Но вкус оказался для него приятным.

А вот окрошка разочаровала: немец решил, что квас в ней лишний, а без него это было бы вполне съедобное блюдо.

Холодец европейца очень насторожил. Он назвал его «кусками мяса в застывшем жире» Матиас даже пробовать не хотел, потом вспомнил, что и в немецкой кухне есть нечто подобное - например, зельц.

Но, пораздумав, признался, что зельц никогда не любил и все-таки предпочел от холодца отказаться. Но признал, что "русские умеют удивлять".