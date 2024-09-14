Эксперт 1,5-литровый мотор Chevrolet назвал «вечным»

О выносливом двигателе на массовых моделях Chevrolet и Daewoo, которые массово представлены на вторичном рынке, рассказал эксперт журнала "За рулём" Игорь Кацубо.
По его словам, это - мотор B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с., который встречается на моделях Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti) и Chevrolet Cobalt (бывший Chevrolet Aveo).
Ожидаемый ресурс - порядка полмиллиона километров. У двигателя при этом алюминиевый блок, работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, нет фазовращателей, привод распредвалов цепной.
Эксперт отмечает: цепь при спокойном вождении заменить придётся один раз, что "сегодня кажется невероятным".
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