Эксперт 1,5-литровый мотор Chevrolet назвал «вечным»

О выносливом двигателе на массовых моделях Chevrolet и Daewoo, которые массово представлены на вторичном рынке, рассказал эксперт журнала "За рулём" Игорь Кацубо.

По его словам, это - мотор B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с., который встречается на моделях Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti) и Chevrolet Cobalt (бывший Chevrolet Aveo).

Ожидаемый ресурс - порядка полмиллиона километров. У двигателя при этом алюминиевый блок, работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, нет фазовращателей, привод распредвалов цепной.

Эксперт отмечает: цепь при спокойном вождении заменить придётся один раз, что "сегодня кажется невероятным".