В Германии обнаружили целую сеть нацистских бункеров

Археологи обнаружили в Тюрингском лесу на востоке Германии неизвестные ранее подземные бункеры периода Второй мировой войны, сообщает ecopravda.ru.

На глубине нескольких метров они выявили сложную сеть тоннелей и помещений, что свидетельствует о большом уровне маскировки и стратегического планирования.

Внутри бункеров обнаружены артефакты, в том числе - секретные документы, обломки связи, оружие. Особую важность для ученых представляют зашифрованные карты, где обозначены стратегические объекты Европы.

Исследователи предполагают, что подземные туннели могут тянуться намного дальше, чем считалось ранее, пишет Bild. Археологи продолжают изучение находок.