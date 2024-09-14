Вторую тренировку Гран‑при Азербайджана выиграл Леклер, Ферстаппен пришел шестым

12:02 2024-09-14
Вторую тренировку Гран‑при Азербайджана выиграл Леклер, Ферстаппен пришел шестым

Свой лучший круг Леклер проехал за 1 минуту 43,484 секунды, а вторым пришел гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес.

Шарль Леклер, пилот "Феррари", показал лучшее время во время второй сессии свободных заездов на Гран‑при Азербайджана. Как уточняет matchtv.ru, состязание проходит на автодроме в Баку.

Свой лучший круг Леклер проехал за 1 минуту 43,484 секунды. Вторым пришел гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес (+0,006), на третьем месте - семикратный чемпион «Формулы‑1» Льюис Хэмилтон, кторый представляет «Мерседес» (+0,066).

У лидера чемпионата Макса Ферстаппена («Ред Булл») - шестое время (+0,545), а его ближайший преследователь в личном зачете Ландо Норрис («Макларен») стал 17‑м (+1,672).

В первой тренировке протокол возглавлял Ферстаппен. После третьей тренировки и квалификации 15 сентября в Баку состоится сама гонка.

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