Квадробер прикинулся енотом и забрался в мусорный бак и его завезли на свалку

Квадробер из Австралии решил, что он енот, и залез в мусорный бак. В итоге он был выброшен на свалку вместе с отходами.

Работникам мусоровоза, которые не заметили необычный "крупногабаритный мусор", сообщает автор канала lovihahada в ТикТок, грозит более 2 лет за невнимательность.

Квадроберы - современная субкультура и тренд в соцсетях. Он популярен в основном у детей и подростков, которые надевают маски животных, крепят искусственные хвосты и подражают повадкам избранных зверей.

Сформировалось данное явление в Японии из спортивного увлечения под названием "квадробики".