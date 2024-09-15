Квадробер прикинулся енотом и забрался в мусорный бак и его завезли на свалку

Квадробер из Австралии решил, что он енот, и залез в мусорный бак. В итоге он был выброшен на свалку вместе с отходами.
Работникам мусоровоза, которые не заметили необычный "крупногабаритный мусор", сообщает автор канала lovihahada в ТикТок, грозит более 2 лет за невнимательность.
Квадроберы - современная субкультура и тренд в соцсетях. Он популярен в основном у детей и подростков, которые надевают маски животных, крепят искусственные хвосты и подражают повадкам избранных зверей.
Сформировалось данное явление в Японии из спортивного увлечения под названием "квадробики".
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