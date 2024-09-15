Ученые установили, какая группа крови способствует к успеху в бизнесе

Новое исследование ученых из Японии раскрывает необычную связь между группой крови и жизненными достижениями. Как сообщает Аctualnews.org, его результаты опубликованы в "Nature Medicine".

Согласно выводам экспертов, носителей второй группы крови отличает исключительное трудолюбие и ответственность, что часто приводит к финансовому благополучию

Люди с третьей группой обладают творческими способностями, однако порой проявляют эгоизм и склонность к спорам.

Четвертая группа присуща артистичным натурам с даром красноречия. А носителей первой группы крови выделяет решительность и оптимизм. Они не боятся идти вперед, часто занимают руководящие должности.

То есть, принадлежность к определенной группе крови может быть определяющим фактором в формировании успешной карьеры.