Ученые установили, какая группа крови способствует к успеху в бизнесе

Новое исследование ученых из Японии раскрывает необычную связь между группой крови и жизненными достижениями. Как сообщает Аctualnews.org, его результаты опубликованы в "Nature Medicine".
Согласно выводам экспертов, носителей второй группы крови отличает исключительное трудолюбие и ответственность, что часто приводит к финансовому благополучию
Люди с третьей группой обладают творческими способностями, однако порой проявляют эгоизм и склонность к спорам.
Четвертая группа присуща артистичным натурам с даром красноречия. А носителей первой группы крови выделяет решительность и оптимизм. Они не боятся идти вперед, часто занимают руководящие должности.
То есть, принадлежность к определенной группе крови может быть определяющим фактором в формировании успешной карьеры.
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