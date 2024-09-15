Новый класс геометрических фигур открыт математиками Оксфорда

15:53 2024-09-15
Новый класс геометрических фигур открыт математиками Оксфорда

Эти открытия могут быть применены для улучшения биомедицинских технологий, а также создания мягкой робототехники.

Исследователи Оксфордского университета сделали громкое открытие: они выявили новый класс геометрических фигур, способных заполнить пространство более эффективно, нежели классические остроугольные структуры.

Как сообщает ecopravda.ru, эти фигуры назвали «мягкими ячейками»: они не имеют острых углов и плоских граней, потому похожи на природные формы - например, клетки или раковины.

Статья с итогами исследования опубликована в журнале PNAS Nexus. Исследование подтвердило: мягкие ячейки являются природными строительными блоками, которые присутствуют в биологических тканях, клетках и даже речных островах.

Такие формы не просто объясняют геометрию биологических тканей, но и могут быть применены для улучшения биомедицинских технологий, создания мягкой робототехники.

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