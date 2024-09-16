За 34-летний Volkswagen Passat белорус запросил 10 000 долларов

18:10 2024-09-16
За 34-летний Volkswagen Passat белорус запросил 10 000 долларов

Эта же автомашина выставлялась на продажу пару лет назад, но тогда продавец просил за нее в два раза меньше.

Volkswagen Passat В3 1990-го года выпуска уже появлялся в продаже, и среди аналогичных предложений выделялся более высокой стоимостью. Сегодня машина вновь появилась в продаже, и ценник авто при этом вырос в два раза, поделились наблюдениями журналисты av.by.

В сентябре 2022-го этот «редкий экземпляр, не требующий вложений», с пробегом около 160 тысяч километров продавался за 12 735 руб. (тогда - 5 000 долларов). 

Ранее продавец рассказал, что этот VW Passat прибыл в Беларусь в 1997-м году и находился в одних руках. Автомобиль особо не эксплуатировался, а в зимний период вообще не покидал гараж. Потому кузов у авто в родной краске, за исключением заднего крыла. И даже лобовое стекло — заводское, без сколов и трещин. Подвеска тоже оригинальная.

Сейчас VW Passat (B3) продает все тот же пользователь. За два года пробег автомашины увеличился до почти 168 тысяч километров, а цена возросла до 32 140 руб. (примерно 10 100 у. е.). 

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